Milano, cliente misterioso entra in libreria e compra 200 libri per 10mila euro

Il 22 agosto 2024 è una data destinata a rimanere impressa nella lunga storia della libreria Ulrico Hoepli, nel cuore di Milano. Un cliente misterioso, quel giorno, ha comprato tutti i libri esposti in vetrina per un conto totale di circa 10mila euro.

Milano, cliente misterioso entra in libreria e compra tutti i libri in vetrina

L’uomo ha svuotato la vetrina di 5 metri del negozio, comprando tutti i 200 volumi in esposizione: da un prezioso Valentino edito da Franco Maria Ricci all’edizione limitata Bruce Springsteen & The street Band della fotografa delle rockstar Lynn Goldsmith, edizioni Taschen, venduta al pubblico per ben 600 euro. Così come romanzi economici di Corrado Stajano, volumi illustrati sulle dimore milanesi, la storia di Dolce&Gabbana e tanti altri. Il conto totale è stato di circa 10mila euro, puntualmente pagati con carta di credito da una discreta assistente personale.

Il racconto del titolare della libreria

Matteo Hoepli, titolare della libreria, ha raccontato a La Repubblica: “Forse non era di Milano, anche se parlava italiano. Potrebbe essere arrivato da poco in città, o averne bisogno per un ufficio, per uno studio. Ha detto due, tre volte ‘Voglio la vetrina‘. Né più né meno dei libri in vetrina. Mi piace così, come l’avete allestita. Eravamo increduli, piacevolmente stupiti, emozionati“. Sui social, Matteo Hoepli ha pubblicato un post, definendo l’accaduto come un “miracolo d’agosto“, l’uomo ha poi condiviso le foto delle mensole vuote. Il cliente dovrebbe avere tra i 40 e i 50 anni. Si è presentato in maglietta e pantaloncini e, dopo aver svuotato la vetrina, se n’è andato in taxi.

