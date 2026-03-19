Milano-Cortina: Fontana, ‘le donne alle Olimpiadi si sono distinte per risultati e storie'

"La presenza femminile alle Olimpiadi è stata molto importante. Le donne si sono distinte sia per risultati sportivi sia per le loro storie come quella di Francesca Lollobrigida col suo bambino e dei Federica Brignone che sei mesi fa aveva le stampelle e poi, con grande sacrificio, ha vinto due med...

“La presenza femminile alle Olimpiadi è stata molto importante. Le donne si sono distinte sia per risultati sportivi sia per le loro storie come quella di Francesca Lollobrigida col suo bambino e dei Federica Brignone che sei mesi fa aveva le stampelle e poi, con grande sacrificio, ha vinto due medaglie d’oro”. Sono le parole del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana in occasione della presentazione della ricerca“Parità di genere e rappresentazione nei media: da Parigi 2024 a Milano Cortina 2026” realizzata dall’Osservatorio di Pavia e proposta da Fondazione Bracco e Comitato Olimpico Internazionale, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026.

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