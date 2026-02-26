Milano-Cortina: Fratoianni, 'Ice scorrazza come banda di assassini, gli italiani non li vogliono'

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La presenza di Ice in Italia ha l'obiettivo di legittimare la svolta autoritaria e repressiva dell'amministrazione Trump. L'Ice di ieri non è quella di oggi che scorrazza come una banda di assassini e tagliagole, a cui Trump ha affidato il mandat...

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "La presenza di Ice in Italia ha l'obiettivo di legittimare la svolta autoritaria e repressiva dell'amministrazione Trump. L'Ice di ieri non è quella di oggi che scorrazza come una banda di assassini e tagliagole, a cui Trump ha affidato il mandato di compiere assassini a sangue freddo e arrestare bambini". Lo ha detto in aula alla Camera Nicola Fratoianni dopo l'informativa del ministro dell'Interno sull'Ice a Milano-Cortina.

"Se la stampa riporta la notizia che una banda di assassini arriva nel nostro Paese mi pare legittimo che si esprima qualche ordinato elemento di preoccupazione. Gli italiani non li vogliono", ha aggiunto il leader di AVS.