Milano-Cortina: Iezzi, 'soffiare sul fuoco di polemiche assurde è o imbecille o irresponsabile'

Roma, 4 feb (Adnkronos) – "La polemica sull’Ice alle Olimpiadi è assolutamente priva di senso. Solo uno completamente dissociato dalla realtà poteva davvero pensare di vedere per strada pattuglie dell’ICE a svolgere funzioni di ordine pubblico. Ma davvero qualcuno può credere a una cosa simile?". Lo ha detto il deputato della Lega Igor Iezzi intervenendo sull’informativa del ministro Piantedosi sull’Ice a Milano-Cortina.

"Già il giorno stesso in cui è esplosa la polemica era incredibile; a una settimana di distanza lo è ancora di più. Sabato, tra l’altro, è prevista la fiaccolata anti-olimpica a San Siro, un quartiere che di suo è già martoriato dalla presenza di maranza e baby gang, ai quali si andranno ad aggiungere i centri sociali, gli antagonisti e i soliti versori delinquenti. Spero davvero che almeno questa volta non siano presenti parlamentari di quest’Aula a portare solidarietà, sostegno e complicità morale e politica a quei manifestanti. Soffiare sul fuoco di polemiche assurde è o imbecille o irresponsabile”, ha aggiunto.

