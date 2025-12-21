Roma, 21 dic (Adnkronos) – "Sto lavorando perché gli atleti di tutti i Paesi del mondo, anche quelli in conflitto, possano esserci, perché lo sport unisca, la cultura unisca". Lo ha detto Matteo Salvini a Zona bianca su Retequattro parlando di Milano-Cortina.
Milano-Cortina: Salvini, 'al lavoro per presenza atleti di tutti i Paesi in conflitto'
