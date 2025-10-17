Milano: deejay Basciano chiede interrogatorio, sarà sentito dal pm il 5 novembre

Milano: deejay Basciano chiede interrogatorio, sarà sentito dal pm il ...

Milano, 17 ott. (Adnkronos) – E' stato fissato per il prossimo 5 novembre l'interrogatorio di Alessandro Basciano, il deejay da un milione di follower che rischia il processo per stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. La richiesta è stata avanzata dall'indagato, difeso dall'avvocato Leonardo D'Erasmo, al pubblico ministero di Milano Antonio Pansa che di recente ha chiuso l'indagine.

Si tratta di un passaggio tecnico prima dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio per il 35enne che è sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.