Milano: Fabrizio Corona assolto da accusa di tentata estorsione

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Il tribunale di Milano ha assolto perché "il fatto non costituisce reato" Fabrizio Corona accusato di tentata estorsione per aver ricattato una donna, sposata, la quale si era rivolta a lui per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei volev...

Milano, 10 apr. (Adnkronos) – Il tribunale di Milano ha assolto perché "il fatto non costituisce reato" Fabrizio Corona accusato di tentata estorsione per aver ricattato una donna, sposata, la quale si era rivolta a lui per servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare. E che, poi, avrebbe subìto, nel settembre del 2021, un presunto ricatto con al centro un video intimo. Il giudice ha trasmesso gli atti alla procura per un'eventuale frode processuale perché una chat sarebbe stata modificata dalla denunciate, in particolare sarebbe stato cancellato un messaggio. Le motivazioni della sentenza saranno rese note tra 90 giorni.