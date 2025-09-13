Milano: gip convalida arresto trapper Baby Gang, resta in carcere

Milano, 13 set. (Adnkronos) - La giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l’arresto e il carcere per il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, arrestato due giorni fa per detenzione di arma clandestina e ricettazione perché sorpreso i...

Milano, 13 set. (Adnkronos) – La giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l’arresto e il carcere per il trapper Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, arrestato due giorni fa per detenzione di arma clandestina e ricettazione perché sorpreso in una stanza d’albergo di Milano con una pistola con matricola abrasa e nove cartucce.

Altre sue pistole sono state sequestrate nella sua abitazione a Calolziocorte (Lecco), reato di cui risponderà in altra sede. Il ventiquattrenne è al centro di un’indagine della Procura di Lecco su un sospetto traffico di armi che ha portato già a quattro arresti.