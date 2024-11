Per la prima volta, Milano supera New York nella classifica delle vie commerciali più costose.

Il trionfo di Milano nel lusso globale

Milano, la capitale della moda e del design, ha raggiunto un traguardo senza precedenti: Via Montenapoleone è diventata la via commerciale del lusso più costosa al mondo, con canoni che toccano i 20.000 euro al metro quadro all’anno. Questo risultato straordinario è emerso dal 34esimo report ‘Main Streets Across the World’, redatto dal gruppo immobiliare Cushman & Wakefield, che analizza le location retail più prestigiose a livello globale.

Un cambio di guardia nel panorama commerciale

La storica via milanese ha scalato la classifica, superando la celebre Upper 5th Avenue di New York, che si attesta ora a 19.537 euro. Questo cambiamento segna un momento significativo per Milano, che per la prima volta si posiziona al primo posto nella graduatoria mondiale, un primato che non era mai stato raggiunto da una città europea. Negli ultimi due anni, i canoni di Montenapoleone sono aumentati del 30%, con un incremento dell’11% solo nell’ultimo anno.

Fattori di crescita e prospettive future

La crescita dei canoni è attribuibile a diversi fattori, tra cui la forte domanda da parte dei retailer e un’offerta limitata di spazi commerciali. Inoltre, l’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro ha giocato un ruolo cruciale nel rendere Milano ancora più attraente per i marchi di lusso. New Bond Street a Londra, con i suoi 17.210 euro, e Tsim Sha Tsui a Hong Kong, con 15.697 euro, completano il podio, mentre Avenue des Champs Élysées a Parigi mantiene il quinto posto con 12.519 euro.

Il futuro del retail a Milano

Secondo Thomas Casolo di Cushman & Wakefield, Milano è diventata un brand globale sinonimo di lusso. La città ha visto un aumento significativo di nuovi negozi, specialmente nell’area del quadrilatero della moda. Joachim Sandberg, amministratore delegato di Cushman & Wakefield Italia, ha sottolineato l’importanza di trasformare questo primato in un valore tangibile per la comunità, generando benefici per tutti gli stakeholder coinvolti. Milano, dopo l’Expo 2015, ha consolidato la sua posizione tra le capitali europee più influenti, attirando investimenti e turisti da tutto il mondo.