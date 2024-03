Milano: medici e polizia stradale contro stragi sabato sera, ritirate 16 patenti

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – La notte scorsa, a Milano, la polizia ha effettuato una serie di controlli sulle strade, volti ad abbattere il fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il dispositivo di prevenzione, composto da nove pattuglie e quattro operatori del personale sanitario, ha avuto luogo dalla mezzanotte alle 6 del mattino in Piazza Belfanti, nel quartiere Navigli.

Buona parte degli automobilisti in transito è stata sottoposta a screening attraverso l’utilizzo dei cosiddetti 'precursori', che permettono un accertamento massivo e non invasivo. Il bilancio è stato di 16 patenti ritirate e di 194 punti decurtati. L’impianto preventivo ha permesso di controllare 87 persone e di sottoporre 61 conducenti, di cui 41 uomini e 20 donne, alla successiva prova con etilometro. Inoltre, 4 conducenti, che presentavano anche un’anamnesi tipica, sono stati sottoposti al test non invasivo dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Al termine del servizio, 13 conducenti sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico compreso tra 0,80 e 1,5 g/l ovvero superiore all’ 1.5 g/l. Per gli altri, si è trattato di una contravvenzione, ma per tutti è scattata la sospensione della patente. Sul fronte delle droghe, 4 persone sono state sottoposte al test del 'drogometro'. Qualche tentativo, poco riuscito, di sottrarsi al controllo che ha comunque comportato il ritiro della patente per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento.