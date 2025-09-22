Milano: Riesame su Tancredi, 'gravi indizi corruzione, interesse era suo buon nome'

Milano, 22 set. (Adnkronos) - Contro l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi emergono "gravi indizi" tanto che avrebbe "consapevolmente concorso al perfezionamento del patto corruttivo intercorso tra Marinoni e Pella" come risulta com...

Milano, 22 set. (Adnkronos) – Contro l'ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano Giancarlo Tancredi emergono "gravi indizi" tanto che avrebbe "consapevolmente concorso al perfezionamento del patto corruttivo intercorso tra Marinoni e Pella" come risulta comprovato "dal chiaro tenore delle conversazioni intercettate". E' uno dei passaggi con cui il Riesame di Milano accoglie la misura interdittiva di un anno – inflitta nell'ambito dell'inchiesta sull'urbanistica – nei confronti dell'eesponente di Palazzo Marino.

Per il Riesame, "invece di attivarsi al fine di rimuovere la evidente situazione di conflitto di interessi, Tancredi si adoperava per la positiva riuscita della collaborazione, fornendo in tal modo un contributo determinante e volontario al consolidamento dell'accordo illecito". L'ex assessore seguiva da vicino il funzionamento della commissione per il paesaggio, riceveva costanti informazioni sulle decisioni assunte ed interveniva talvolta nelle valutazioni tecniche demandate all'organo, mostrando cosi "piena consapevolezza anche delle situazioni di incompatibilità in cui versava Marinoni", anche lui al centro dell'inchiesta.

L'interrogatorio di Tancredi – si legge nel provvedimento – non ha fornito elementi decisivi per contrastare il quadro indiziario. L'interesse dell'indagato "è palesemente rivolto ad evitare danni politici, quali potrebbero derivare da una campagna stampa critica" piuttosto che concentrarsi sul merito delle operazioni immobiliari. "Dagli atti emerge l'interesse evidente di Tancredi riguardo la promozione del suo ruolo ed il suo buon nome, magari in vista di maggiori e più importanti incarichi. Un interesse che sembrerebbe aver determinato l'agire dell'assessore in un crescendo in cui si è finito con il perdere di vista l'interesse pubblico" e che ora gli costa l'accusa di concorso in corruzione impropria.