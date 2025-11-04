Home > Flash news > Milano: Sensi, 'Piantedosi lasci stare legge Basaglia'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – "Ci manca solo che della legge Basaglia si occupi il ministro dell’interno. Piantedosi faccia il suo se riesce, con i crimini che salgono, e lasci stare la legge 180 che già rischia di fare molti passi indietro per colpa di questa destra". Lo scrive il senatore Pd, Filippo Sensi, sui social.