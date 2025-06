Milano: sterminò famiglia a Paderno, pm chiede 20 anni, sentenza in giornata

Milano: sterminò famiglia a Paderno, pm chiede 20 anni, sentenza in gi...

Milano: sterminò famiglia a Paderno, pm chiede 20 anni, sentenza in gi...

Milano, 27 giu. (Adnkronos) - La Procura per i minori di Milano ha chiesto una condanna a 20 anni di carcere per Riccardo C., l'allora diciassettenne che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre sterminò la famiglia - madre, padre e il fratello di 12 anni - a colpi di coltellat...