Nella giornata di oggi, martedì 11 giugno 2024, un violento temporale ha colpito diverse zone del Milanese. Ci sono stati diversi danni.

Milano, violento temporale: strade allagate e alberi caduti

Il forte temporale previsto questa sera a Milano ha già causato diversi danni in vari comuni del Varesotto e dell’Altomilanese. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse telefonate con richieste di intervento a causa della violenta perturbazione temporalesca. Si sono verificati molti allagamenti e diversi alberi sono caduti.

I vigili del fuoco, intorno alle 18.30, hanno comunicato che ci sono state una trentina di segnalazioni e ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco dispiegate sul territorio per rispondere tempestivamente alle richieste di soccorso. I danni sono stati causati dalle forti piogge, dalla grandine e dai venti intensi. Molte strade si sono allagate e hanno reso difficoltoso il transito.

Violento temporale nel Milanese: le previsioni

Nella giornata di oggi in Lombardia è stata diramata l’allerta meteo arancione per temporali forti e gialla per rischio idrogeologico, dalle 18 di oggi alle 6 di mercoledì 12 giugno. Sul territorio sono attesi rovesci e temporali per cui nelle prossime ore la situazione non migliorerà. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domani mercoledì 12 giugno sono previsti altri rovesci e temporali nelle zone occidentali e meridionali.