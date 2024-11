Un militare della Guardia di Finanza fermato per guida in stato d'ebbrezza dopo un pericoloso inseguimento.

Un episodio inquietante lungo l’autostrada

La scorsa notte, un episodio di guida spericolata ha scosso l’autostrada Milano-Varese, quando un militare della Guardia di Finanza è stato fermato dopo aver percorso dieci chilometri contromano. L’uomo, alla guida di una Mercedes A200, ha messo in pericolo la vita di numerosi automobilisti, ma fortunatamente non si sono registrati incidenti durante la sua folle corsa. La situazione è stata segnalata al Centro operativo autostradale milanese, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Intervento della Polizia Stradale

Gli agenti della sottosezione Polizia Stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona sono intervenuti prontamente per bloccare il finanziere. Al momento del fermo, il militare ha mostrato evidenti segni di ubriachezza, confermati successivamente dall’etilometro, che ha rivelato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Questo grave comportamento ha portato alla denuncia dell’uomo, al ritiro della patente e al sequestro amministrativo del veicolo.

Le conseguenze di un gesto irresponsabile

Questo episodio solleva interrogativi sulla responsabilità di chi, in posizione di autorità, dovrebbe dare l’esempio. La guida in stato d’ebbrezza rappresenta un reato grave, che può avere conseguenze devastanti non solo per il trasgressore, ma anche per gli innocenti coinvolti. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’importanza di mantenere alta la guardia contro comportamenti irresponsabili, specialmente da parte di chi ha il compito di proteggere la comunità. La Guardia di Finanza, in particolare, ha il dovere di garantire la legalità e la sicurezza, e questo episodio rappresenta un duro colpo alla sua immagine.