Milly Carlucci fa il botto con "Ballerine per una notte": svela i sette nomi delle partecipanti.

Sabato 28 settembre segnerà l’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, ospite di Francesca Fialdini, ha rivelato i primi nomi delle partecipanti in un’intervista a Da Noi A Ruota Libera. Entro due settimane, le sette campionesse olimpiche di pallavolo – Anna Danesi, Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla, Monica de Gennaro, Sarah Fahr, Marina Lubian – saranno sul palco come ballerine per una notte.

Milly Carlucci ha condiviso queste entusiasmanti news con un senso di orgoglio.

“Sei sempre alla ricerca di novità ed interviste uniche. Ho una notizia molto speciale da condividere con te che nessuno sa ancora. Ballando con le Stelle inizia sabato 28 settembre, lo stesso giorno in cui si terrà la Supercoppa di Volley Femminile a Roma, dove si sfideranno Conegliano e Milano. Queste due squadre includono le sette medagliate olimpiche della squadra nazionale di volley che hanno trionfato a Parigi 2024. Grazie alla Lega Volley, finita la partita, diventeranno ballerine per una notte. – ha proseguito Milly Carlucci. È davvero un grande colpo. Questo è estremamente emozionante. Rappresentano il meglio dello sport italiano, quello che davvero conta. Hanno avuto un incredibile successo alle Olimpiadi di Parigi e non vediamo l’ora di vederle sul palco”.

Ho un’informazione in più da condividere su I Cugini di Campagna. Si verificherà un evento senza precedenti per la band. Di solito danzano con una singola coreografa, ma dovranno abbandonare in camerino un elemento a cui tengono molto. Sarà infatti una novità vedere I Cugini di Campagna senza le loro adorate zeppe mentre si esibiscono. Indosseranno scarpe più appropriate per la competizione, permettendo loro di muoversi con maggiore fluidità. È da considerare anche il pericolo che le zeppe potrebbero causare sul palco, pertanto è consigliabile che non le utilizzino, tranne nelle video interviste o in altri momenti similari.