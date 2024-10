Milly Carlucci festeggia il suo settantesimo compleanno, mentre Fabio Canino rivela un aneddoto interessante: scopriamo cosa accade nel backstage.

Milly Carlucci, conduttrice di "Ballando con le stelle", festeggia il suo settantesimo compleanno. Fabio Canino, suo stretto collaboratore e giurato del programma, celebra questo traguardo ricordando la dedizione e l'impegno di Milly. La descrive come simbolo di un'epoca televisiva importante e sottolinea come illustri la stessa personalità affettuosa e attenta sia in tv che fuori dalle telecamere. Infine, esprime il desiderio che tutte le donne possano vivere i 70 anni con lo stesso entusiasmo di Milly.