Roma, 25 ott. (askanews) – Si è tenuto presso la Sala Zuccari del Senato il convegno istituzionale dal titolo: “La miopia, come affrontarla con i presidi innovativi: le nuove strategie”. Un incontro per promuovere soluzioni correttive alle famiglie italiane con bambini che presentano questa condizione visiva. Il convegno, promosso dalla senatrice Elena Murelli, ha visto la partecipazione di politici, rappresentanti della classe medica e dell’industria. Abbiamo parlato con Maurizio Veroli, Amministratore Delegato Hoya Italia:

“Il nostro obiettivo era quello di sensibilizzare le istituzioni, quindi far presente loro della problematica che abbiamo, quindi dello sviluppo della miopia in Italia e nel mondo e l’importanza di fare prevenzione, prevenzione anche attraverso dei dispositivi medici idonei e devo dire che sono molto soddisfatto dei risultati di oggi perché ho visto molto interesse verso il tema e anche delle promesse, quindi promesse di come si potrà affrontare meglio questo problema e di come poterlo risolvere. Credo che sia molto importante fare un lavoro di squadra quindi tra l’industria, tra gli esponenti insomma della parte scientifica e anche delle istituzioni, quindi n’esco molto molto soddisfatto”.

Fondamentale poi lo sguardo sull’evoluzione della miopia e soprattutto sul perché questa patologia non vada sottovalutata in funzione dell’impatto sulla retina e delle possibili patologie retiniche. È poi intervenuto Stanislao Rizzo, Professore di Oftalmologia, Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore UOC Oculistica, Fondazione Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS – Roma:

“L’incidenza di maculopatia è sicuramente molto molto più elevata in pazienti miopi elevati, stiamo parlando di pazienti che sono al di sopra delle 6-7 diottrie, quindi la prevenzione in questi casi, ossia l’impedire l’aumento della miopia non è soltanto un problema estetico legato a un utilizzo di occhiali più o meno spessi, è proprio un problema di patologia vera e propria con grande importanza sulla qualità della vita del paziente”.

Trattare precocemente la miopia nei bambini aiuta non solo a correggere la loro visione, ma anche a fornire soluzioni di gestione della miopia in anticipo per rallentarne la progressione, preservando la salute degli occhi per il futuro.