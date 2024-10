Claudia Ruggeri, conosciuta come Miss Claudia nel programma “Avanti un Altro”, è diventata mamma! La notizia è stata diffusa poche ore fa sui suoi canali social, dove ha condiviso un tenero scatto della sua piccola. Nel post, si possono leggere frasi affettuose: “Sei l’amore di mamma e papà“. Subito è arrivato il messaggio di congratulazioni di Davide Bonolis, dato che Claudia è la cognata di Sonia Bruganelli, e ha scritto: “Il cugino ti aspetta“. I social si sono riempiti di messaggi di affetto per Miss Claudia, che da diversi anni conquista il pubblico con il suo charme. Si potrebbe dire che lei, insieme a Bonolis e a pochi altri, rappresenta uno dei volti simbolo del popolare quiz che intrattiene gli italiani su Canale 5 durante le cene.

Claudia, che ha 40 anni, non è solo una celebre figura televisiva, ma anche un’allieva brillante: lo scorso anno ha conseguito la laurea in Psicologia e ora continua gli studi con un Master in Psicologia Clinica e Dinamica. Questo è davvero un periodo splendido per lei, sostenuta dall’amore del marito Marco Bruganelli e ora arricchita dalla nascita di una figlia. Il nome della piccola non è ancora stato reso noto, ma ci aspettiamo che Claudia lo sveli presto in una delle sue storie. Nonostante la sua notorietà, Claudia ha sempre posto un forte valore sulla sua riservatezza, riservando solo alcuni momenti privati ai suoi follower durante la gravidanza.

Sotto il post condiviso sui social riguardo la nascita della piccola, sono stati espressi numerosi commenti. Oltre ai messaggi dei fan, spiccano le congratulazioni di diverse celebrità, tra cui Paola Caruso, Francesca Brambilla e Le Donatella, insieme a molti altri. Tra questi, c’è anche la collega universitaria di lei, Laura Cremaschi, che è rimasta colpita dalla foto con le manine della neonata. Laura si è definita più volte una “zia acquisita” e, senza dubbio, presto assisteremo a scatti che le ritraggono insieme!