Missione nel Golfo: Meloni cerca maggiori forniture di gas e petrolio

Tra il 3 e il 4 aprile 2026 la premier ha incontrato i leader del Golfo per garantire approvvigionamenti e difendere l' interesse nazionale in un contesto energetico instabile

Tra il 3 e il 4 aprile 2026 la presidente del Consiglio ha compiuto una missione istituzionale nel Golfo Persico con l’obiettivo principale di tutelare la sicurezza energetica italiana. Il viaggio, non completamente annunciato a partner europei e a buona parte del governo, ha toccato Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, paesi che incidono in modo significativo sui mercati globali di gas e petrolio. In questo contesto, la priorità indicata è stata quella di costruire rapporti stabili per proteggere il lavoro delle imprese italiane e il potere d’acquisto delle famiglie.

Obiettivi della missione

La visita mirava a creare canali concreti per aumentare i flussi energetici verso l’Italia in un momento in cui i rifornimenti dal Golfo risultano ridotti a causa della crisi regionale. La premier ha sottolineato che proteggere l’interesse nazionale significa non solo presenza diplomatica ma anche relazioni solide con partner chiave. Tra gli obiettivi dichiarati c’era la possibilità di contribuire con competenze italiane alla riparazione delle infrastrutture energetiche danneggiate, oltre a rafforzare la cooperazione su sicurezza, difesa e gestione delle migrazioni.

Forniture e numeri

Il viaggio ha ribadito dati concreti: il Qatar copre circa il 10% del fabbisogno italiano di gas, mentre l’area del Golfo fornisce intorno al 15% del petrolio necessario all’Italia. Queste percentuali spiegano la necessità di dialogo diretto per evitare ricadute sui prezzi energetici. La chiusura o il rallentamento delle rotte marittime, in particolare attraverso il passaggio strategico dello stretto di Hormuz, ha impatti immediati sui mercati e sul costo dei carburanti, con effetti diretti sul bilancio delle famiglie e delle imprese.

Incontri istituzionali e risultati

La presidente ha incontrato il principe ereditario dell’Arabia Saudita a Gedda, l’emiro del Qatar a Doha e il presidente degli Emirati Arabi Uniti. In ciascun colloquio sono emerse disponibilità a cooperare su temi energetici e di sicurezza. La premier ha inoltre ringraziato gli Emirati per la collaborazione nei rimpatri degli italiani presenti nel paese all’inizio della crisi. Per ragioni di sicurezza la tappa prevista in Kuwait non è stata effettuata.

Accordi e promesse

Durante i colloqui sono state avanzate intese su sicurezza, difesa e infrastrutture energetiche: l’Italia si propone come partner per interventi tecnici e logistici. Su temi specifici, la protezione della libera navigazione e la possibilità di garantire corridoi sicuri per le navi sono risultati chiave per mantenere aperti i canali di rifornimento. Gli incontri hanno avuto un carattere pragmatico, volto a ottenere impegni concreti più che dichiarazioni formali.

Implicazioni politiche ed economiche

La missione assume rilievo anche per la politica estera italiana: è stata la prima visita diretta di un leader occidentale nell’area dall’inizio del conflitto regionale, segnalando la volontà di non dipendere esclusivamente da interlocuzioni indirette. Sul piano domestico, il governo sta già affrontando l’aumento dei prezzi con misure fiscali per il carburante, che finora hanno comportato uno stanziamento vicino a 1 miliardo di euro per la riduzione delle accise. Tuttavia, questi interventi hanno faticato a compensare l’aumento dei prezzi internazionali del petrolio.

Effetti sulla diplomazia europea e transatlantica

La visita è avvenuta in un quadro di relazioni internazionali delicate: il governo ha mostrato cautela rispetto ad alcune prese di posizione di alleati esterni e ha anche negato l’uso della base di Sigonella per due aerei militari stranieri, scelta che ha avuto forte risonanza politica. Parallelamente, l’Italia non ha avviato trattative analoghe a quelle di altri paesi con l’Iran, ritenendo difficile giustificare certi accordi alla luce delle pressioni transatlantiche.

Bilancio e prospettive

La missione lascia sul tavolo prospettive operative per incrementare gli approvvigionamenti e rafforzare la resilienza energetica italiana, ma non garantisce soluzioni immediate: la reale disponibilità di gas e petrolio dipenderà da fattori regionali e logistici. Nel breve termine, l’attenzione rimane sulla stabilità delle rotte e sulla capacità di tradurre intese politiche in flussi commerciali effettivi.

In conclusione, il viaggio nel Golfo del 3-4 aprile 2026 è stato presentato come un passo concreto per difendere l’interesse nazionale attraverso partnership strategiche. Se da un lato ha rafforzato i canali di dialogo con Paesi fondamentali per il mercato energetico, dall’altro mette in luce quanto la sicurezza energetica sia oggi un nodo che intreccia diplomazia, economia e politiche di governo.