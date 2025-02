Mo: a Nuseirat verranno rilasciati 3 ostaggi, il quarto in un altro luogo e senza cerimonia

Mo: a Nuseirat verranno rilasciati 3 ostaggi, il quarto in un altro luogo e s...

Gaza, 22 feb. (Adnkronos) – A Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza, verranno rilasciati tre ostaggi (Omer Shem Tov, Eliya Cohen e Omer Wenkert) rapiti il 7 ottobre, anziché quattro come si pensava in precedenza. Il quarto ostaggio, Hisham al-Sayed, rapito nel 2015, verrà liberato in un altro luogo e senza una cerimonia pubblica. I veicoli della Croce Rossa sono presenti a Nuseirat, ma sembra che ci potrebbe essere ritardo nella consegna.