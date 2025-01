Mo: al Sisi, 'dopo accordo, accelerare ingresso aiuti umanitari a Gaza'

Il Cairo, 15 gen. (Adnkronos/Afp) - Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi plaude all'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che ha presentato come il risultato di "più di un anno di intensi sforzi di mediazione da parte di Egitto, Qatar e Usa". In una dichiarazio...

Il Cairo, 15 gen. (Adnkronos/Afp) – Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi plaude all'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, che ha presentato come il risultato di "più di un anno di intensi sforzi di mediazione da parte di Egitto, Qatar e Usa". In una dichiarazione, ha sottolineato "l'importanza di accelerare l'ingresso di aiuti umanitari di emergenza per la popolazione di Gaza, per affrontare l'attuale situazione umanitaria catastrofica".