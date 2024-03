Mo: al via comunicazioni Tajani in Senato su missione esteri 2024

Roma, 5 (Adnkronos) - Al via in Senato le comunicazioni del governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024, deliberati il 26 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri. E' in corso in Aula l'intervento del ministro per gli Esteri, Antonio Tajani, che que...

Roma, 5 (Adnkronos) – Al via in Senato le comunicazioni del governo sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024, deliberati il 26 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri. E' in corso in Aula l'intervento del ministro per gli Esteri, Antonio Tajani, che questa mattina è intervenuto già alla Camera. Sul tema delle missioni, tra cui Aspides nel Mar Rosso e Levante per gli aiuti umanitari a Gaza, Montecitorio ha registrato una convergenza tra tutte le forze, con l'esecutivo che ha dato parere favorevole non solo alla risoluzione della maggioranza, ma anche a quelle di partito democratico e Movimento 5Stelle.