Mo: Anp firma protocollo da 80 mln di dollari per rimozione macerie a Gaza

Ramallah, 10 feb. (Adnkronos) – E' stato firmato a a Ramallah un memorandum d'intesa presso l'ufficio del Primo Ministro dell'Anp Mohammad Mustafa tra il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) e l'Organizzazione araba e internazionale per la costruzione in Palestina (Aiocp), del valore di 80 milioni di dollari per la prima fase, sotto la supervisione del Ministero dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa e dell'Autorità dei fondi arabi e islamici. Lo scrive l'agenzia di notizie palestinese Wafa.

Dopo il cessate il fuoco, questo è il primo intervento mirato a valutare i danni, rimuovere i detriti dalle aree vitali della Striscia di Gaza, gestire gli ordigni esplosivi e i residuati bellici e allestire una serie di rifugi temporanei, compresa la fornitura delle infrastrutture necessarie e dei servizi di base.