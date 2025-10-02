Mo: Appendino (M5s), 'Meloni semina vento per raccogliere tempesta, noi in piazza per Gaza'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Il fiume umano che si sta riversando nelle piazze lo possono criminalizzare e etichettare come vogliono ma non lo fermano. Sono persone che non vogliono che Salvini continui a stringere mano a Netanyahu, né che continuiamo a vendere armi a Israele né es...

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Il fiume umano che si sta riversando nelle piazze lo possono criminalizzare e etichettare come vogliono ma non lo fermano. Sono persone che non vogliono che Salvini continui a stringere mano a Netanyahu, né che continuiamo a vendere armi a Israele né essere corresponsabile del genocidio. Chi sta aizzando le piazze è Giorgia Meloni attaccando gli attivisti, tacciando loro di irresponsabilità invece di Israele e accusandoli di voler sabotare la pace.

Chi semina vento raccoglie tempesta. Ci auguriamo che non si verifichi nessun tipo di violenza ma in questo fiume umano pacifico ci saremo anche noi". Così la Vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino intervenendo ad Agorà su Rai3.