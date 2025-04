Mo: Axios, 'Dermer e Barnea incontreranno Witkoff prima dei colloqui di sabato'**

Washington, 18 apr. (Adnkronos) – Il capo negoziatore degli ostaggi e il capo del Mossad israeliano incontreranno l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff prima dei colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran di sabato. Lo riporta Axios, secondo cui il capo negoziatore israeliano per la questione degli ostaggi, Ron Dermer, insieme al capo del Mossad, David Barnea, incontreranno venerdì a Parigi l'inviato statunitense in Medio Oriente Steve Witkoff, in vista dei colloqui sul nucleare iraniano in programma a Roma sabato.