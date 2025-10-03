Mo: Benigni (FI), 'Flotilla pagliacciata vergognosa, non ha ottenuto nulla per Gaza'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Annalisa Corrado, Arturo Scotto, Benedetta Scuderi e Marco Croatti sono da poco atterrati a Fiumicino, con un comodo aereo di linea proveniente da Tel Aviv. Sono provati, dicono. E infatti hanno abbandonato i compagni di avventura per tornare al più presto a c...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Annalisa Corrado, Arturo Scotto, Benedetta Scuderi e Marco Croatti sono da poco atterrati a Fiumicino, con un comodo aereo di linea proveniente da Tel Aviv. Sono provati, dicono. E infatti hanno abbandonato i compagni di avventura per tornare al più presto a casa. Non hanno ottenuto nulla per Gaza, nulla per i palestinesi, nulla per la causa che a parole dicevano di sostenere.

La loro è stata soltanto una pagliacciata, costruita per avere qualche titolo sui giornali. Una messa in scena ridicola, che dimostra come la sinistra strumentalizzi tragedie e conflitti, utilizzandoli come strumento di propaganda politica". Così in una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia.

"L’Italia è il primo Paese occidentale al mondo per gli aiuti umanitari al popolo palestinese, grazie al grande impegno del ministro Tajani che ci rende orgogliosi. Pensiamo a iniziative come Food for Gaza, che ha portato circa 2.300 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni di prima necessità, l’accoglienza di bambini palestinesi malati e dei loro famigliari, l’istituzione dei corridoi universitari per permettere ai giovani di studiare nel nostro Paese: questa è la differenza tra chi lavora seriamente per la pace e per sostenere i civili e chi mette in scena soltanto vergognose pantomime", conclude.