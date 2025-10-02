Mo: Benzoni (Az), 'piano Usa speranza concreta, Parlamento sia unito'

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) – "Siamo davvero uniti nella volontà di porre fine, il prima possibile, a quelle immagini aberranti che vediamo ogni giorno da Gaza? O vogliamo, invece, continuare ad alimentare nelle aule di questo Parlamento un conflitto politico? C’è una responsabilità istituzionale da cogliere e non da banalizzare. In questo momento, l’unica speranza concreta è rappresentata dal piano di pace presentato dal governo americano: un piano certamente non privo di limiti, come la mancata menzione della Cisgiordania, ma che presenta anche punti di forza significativi.

Non solo i Paesi occidentali hanno trovato un accordo attorno a questa proposta, ma anche una parte rilevante del mondo arabo, la Chiesa cattolica e l’Autorità nazionale palestinese". Così Fabrizio Benzoni, deputato di Azione, intervenendo in aula in discussione generale in seguito alle comunicazioni del ministro Tajani.

"Se continuiamo a parlare di una soluzione a due Stati, dobbiamo avere chiaro chi sia l’interlocutore: e questo non può essere Hamas, ma l’Anp. Come forze di opposizione auspichiamo che vi sia un mandato chiaro, affinché si persegua con tutte le energie il raggiungimento di questo piano di pace. E speriamo che ciò possa avvenire con un voto unanime del Parlamento. Ci sono momenti in cui anche i voti hanno un valore simbolico, e quello di oggi lo è: significa affermare che la fine del conflitto viene prima di tutto", conclude.