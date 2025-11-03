Mo: Bergamini, 'Fi è pragmatismo al servizio della pace'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "L’Italia, anche in un quadro internazionale drammatico, è in prima linea come attore umanitario credibile. Le iniziative coordinate dal ministro Tajani, Food for Gaza, il corridoio sanitario e quello accademico, hanno creato i presupposti per un nostro r...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "L’Italia, anche in un quadro internazionale drammatico, è in prima linea come attore umanitario credibile. Le iniziative coordinate dal ministro Tajani, Food for Gaza, il corridoio sanitario e quello accademico, hanno creato i presupposti per un nostro ruolo importante nella ricostruzione". Così la vicesegretaria di Forza Italia Deborah Bergamini, in un’intervista al quotidiano Il Tempo.

"E anche nei confronti del Sudan, dove si sta consumando una delle peggiori crisi umanitarie al mondo, l’Italia non ha reciso il filo della cooperazione e ha mantenuto aperta l’ambasciata. È questa la politica estera che Forza Italia rivendica: sobria, concreta e orientata alla difesa della persona umana. È la linea del vicepresidente Tajani, che con equilibrio e visione tiene alto il profilo internazionale del nostro Paese", conclude.