Mo: Bergamini (FI), 'sinistra abbraccia radicali e tace sui crimini più efferati'

Mo: Bergamini (FI), 'sinistra abbraccia radicali e tace sui crimini pi&u...

Mo: Bergamini (FI), 'sinistra abbraccia radicali e tace sui crimini pi&u...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Ha ragione Gilles Kepel, che teorizza l’islamogauchismo, cioè l’abbraccio della sinistra con l’islamismo radicale, che produce una vera e propria omertà verso i crimini e i messaggi inaccettabili provenienti da quest’ultimo"...