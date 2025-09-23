Mo: Bignami, 'da Fratoianni grave sciacallaggio politico'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Le accuse di essere ‘complici del genocidio', rivolte al Governo italiano e a Giorgia Meloni da parte di Nicola Fratoianni sono un atto di grave sciacallaggio politico. L’emblema del tipico cinismo della sinistra che non si fa problemi a speculare s...

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Le accuse di essere ‘complici del genocidio', rivolte al Governo italiano e a Giorgia Meloni da parte di Nicola Fratoianni sono un atto di grave sciacallaggio politico. L’emblema del tipico cinismo della sinistra che non si fa problemi a speculare sui morti e sulle tragedie per il proprio tornaconto personale.

Il più infimo modo di concepire la politica: provare a fare ‘fatturato’ diffondendo menzogne e odio contro gli avversari. Vergona”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.