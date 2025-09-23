Mo: Bignami, 'grazie stampa libera che ha smascherato finti movimenti pacifisti'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Un ringraziamento sentito alla stampa libera, coraggiosa e indipendente che, con rigore e professionalità, ha ricostruito una rete di interessi e collusioni che nulla hanno a che fare con la genuina aspirazione alla pace. Dietro iniziative che si presentano ...

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – “Un ringraziamento sentito alla stampa libera, coraggiosa e indipendente che, con rigore e professionalità, ha ricostruito una rete di interessi e collusioni che nulla hanno a che fare con la genuina aspirazione alla pace. Dietro iniziative che si presentano come pacifiste si celano infatti disegni eterodiretti da Hamas, che utilizza la buona fede di alcuni per legittimare i propri obiettivi eversivi e violenti.

Non si tratta di semplici interferenze, ma di vere e proprie collusioni, alimentate anche finanziariamente, con lo scopo di diffondere una narrazione distorta e di rafforzare lo statuto jihadista di Hamas". Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a margine della conferenza stampa "Tutte le ambiguità della propaganda Pro-Pal" che si è svolta oggi in Senato.

"Come forza di governo responsabile, Fratelli d’Italia richiama tutti alla vigilanza e alla responsabilità: non possiamo accettare che movimenti che si presentano come democratici tollerino infiltrazioni o infingimenti da parte di organizzazioni terroristiche. La libertà, i diritti civili e la sicurezza non possono essere sacrificati sull’altare di una propaganda che, dietro la maschera della pace, nasconde la volontà di sottomettere l’Occidente”, conclude.