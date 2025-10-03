Mo: Bignami, 'pochi aiuti sulle navi? Conferma che era iniziativa propagandistica'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Arriva notizia dal ministero degli Esteri israeliano che nessuna delle 40 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla trasportava aiuti umanitari. Se la notizia fosse confermata, o comunque se fosse accertato che c’erano pochissimi aiuti a bordo, sarebbe evidente ...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Arriva notizia dal ministero degli Esteri israeliano che nessuna delle 40 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla trasportava aiuti umanitari. Se la notizia fosse confermata, o comunque se fosse accertato che c’erano pochissimi aiuti a bordo, sarebbe evidente che la Flotilla era soltanto un’iniziativa propagandistica il cui reale obiettivo non è mai stato quello di portare aiuti alla popolazione di Gaza".

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami.

"Fratelli d’Italia aveva denunciato subito la strumentalizzazione politica della tragedia di Gaza da parte della Flotilla e della sinistra e questa notizia non farebbe che confermarla, chiarendo anche perché si è impedito in ogni modo un accordo con il Patriarcato di Gerusalemme", conclude.