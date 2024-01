Mo: Blinken, 'irresponsabili le dichiarazioni su trasferimento popolazione Gaza '

Doha, 7 gen. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha definito "irresponsabili" le dichiarazioni dei ministri israeliani di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir che auspicano il trasferimento della popolazione di Gaza fuori dalla Striscia.

I civili palestinesi devono poter "tornare a casa" dopo la fine del conflitto e non essere spinti a lasciare Gaza, ha detto Blinken un conferenza stampa a Doha. Impegnato in una missione in vari paesi del Medio oriente, Blinken ha sottolineato che negli incontri in Israele sottolineerà come sia imperativo prevenire vittime civili a Gaza. Infine Blinken ha definito "una tragedia inimmaginabile" la morte di giornalisti di al Jazeera oggi a Gaza.