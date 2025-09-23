Mo: Bonaccini, 'ieri pochi delinquenti ma che dire di Netanyahu e suoi ministri?'

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Quelli che vanno in piazza per sfasciare patrimonio pubblico o privato, per attaccare e ferire le forze dell'ordine, sono delinquenti e vanno chiamati con il loro nome. Sono per fortuna pochi. Ieri, c'era una marea di gente scesa pacificamente per strada e...

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Quelli che vanno in piazza per sfasciare patrimonio pubblico o privato, per attaccare e ferire le forze dell'ordine, sono delinquenti e vanno chiamati con il loro nome. Sono per fortuna pochi. Ieri, c'era una marea di gente scesa pacificamente per strada e per chiedere quello che il governo non dice.

Se dobbiamo condannare i delinquenti, cosa dire del governo Netanyahu e dei suoi ministri che stanno ammazzandone a decine di migliaia a Gaza senza distinguere tra assassini di Hamas e popolazione civile". Così Stefano Bonaccini lasciando la Direzione Pd.