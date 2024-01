Mo: Borghi (Iv), 'Pd 'corbyniano' vota emendamento anti-Israele in Ue'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – "La prova regina della 'corbynizzazione' voluta da Elly Schlein è questo emendamento: proposto dalla sinistra radicale, con chiarissimo sapore anti-israeliano, e votato da un Pd (tranne Mercedes Bresso, onore al merito!) lasciato solo da tutta la maggioranza europeista (Ppe, Pse, Renew Europe) che ha votato contro. Che i corbyniani europei non sappiano che in Italia è peraltro vietato commerciare armi con uno stato in guerra ci può stare. Che non lo sappia il segretario di un partito che dovrebbe essere di governo no. Perché l’ideologia non può arrivare ad offuscare la verità (e la storia di quel partito)". Lo scrive sui suoi canali social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, postando il testo di un emendamento presentato dalla sinistra radicale al Parlamento europeo.