Mo: Braga, 'bentornati parlamentari, ora a casa tutti i volontari Flotilla'

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Pacifisti, coraggiosi e generosi. Bentornati ai parlamentari della Global Sumud Flotilla missione umanitaria bloccata dall’esercito israeliano in acque internazionali. Ora a casa tutti gli attivisti. Lavoriamo per la fine del massacro a Gaza e pace giusta per Palestina e Israele". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.