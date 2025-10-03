Mo: Braga, 'bentornati parlamentari, ora a casa tutti i volontari Flotilla'

Home > Flash news > Mo: Braga, 'bentornati parlamentari, ora a casa tutti i volontari Flotil...

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) – "Pacifisti, coraggiosi e generosi. Bentornati ai parlamentari della Global Sumud Flotilla missione umanitaria bloccata dall’esercito israeliano in acque internazionali. Ora a casa tutti gli attivisti. Lavoriamo per la fine del massacro a Gaza e pace giusta per Palestina e Israele". Lo ha scritto su X Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.