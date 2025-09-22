Mo: Carfagna, 'sostegno a popolo palestinese non può diventare guerriglia urbana'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Manifestare è un diritto, ma quando la protesta degenera nella pretesa di occupare stazioni e binari ferroviari, nel blocco di strade, autostrade e porti, in lanci di oggetti contro le Forze dell’Ordine, in immagini della presidente del Consiglio brucia...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Manifestare è un diritto, ma quando la protesta degenera nella pretesa di occupare stazioni e binari ferroviari, nel blocco di strade, autostrade e porti, in lanci di oggetti contro le Forze dell’Ordine, in immagini della presidente del Consiglio bruciate, allora non è più protesta ma è violenza. Il sostegno al popolo palestinese non può trasformarsi in guerriglia urbana, quello che sta accadendo in molte città italiane è inaccettabile.

La violenza va respinta sempre, solidarietà alle forze dell’ordine”. Così Mara Carfagna, segretario di Noi moderati.