Mo: Della Vedova, 'Italia e Ue supportino e partecipino a piano pace'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "Il piano presentato da Trump a Netanyahu ha due principali difetti: è arrivato tardi, e non è ancora stato accettato da tutte le parti in causa, oltre al fatto che l’effettiva realizzazione è tutta da verificare. Stiamo ancora parlando di un'ipotesi e queste sono le ore decisive". Così il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova a Radio Radicale.

"La proposta di Trump sembra avere finalmente unito l'Unione europea sul tema di Gaza in un momento in cui non riusciva a dire nulla. Ora invece l’Europa può e deve avere un ruolo. Sono molti i dettagli da chiarire e su cui discutere, ma mi auguro che la posizione dell’Italia e dell’Europa sia quella di supportare questo piano e di mettersi a disposizione per la sua implementazione a tutti i livelli: per gli aspetti finanziari e per la sicurezza nella fase transitoria. Sono certo che la Knesset voterà a favore del piano e mi auguro che Hamas faccia finalmente una cosa nell'interesse dei palestinesi, scegliendo di aderire a questo piano", conclude.