Mo: ex avvocato Idf agli arresti domiciliari, indagini su telefonino ritrovato

Tel Aviv, 7 nov. (Adnkronos) – Cinque giorni dopo il suo arresto, un giudice ha disposto che l'ex procuratore generale militare Yifat Tomer-Yerushalmi venga rilasciata e sottoposta agli arresti domiciliari per un periodo di 10 giorni. A Tomer-Yerushalmi è vietato contattare chiunque sia coinvolto nel caso per 55 giorni. Intanto, è stato ritrovato in mare vicino a Cliff Beach, a Netanya, un telefono cellulare, che la polizia non esclude possa appartenere all'ex avvocato.

"Non è impossibile che sia suo", hanno dichiarato gli agenti, mentre si apprestano ad accertare se il dispositivo mobile appartenga effettivamente alla donna.

Tomer-Yerushalmi è sospettata di frode, abuso d'ufficio, ostruzione della giustizia e divulgazione illegale di materiale in merito al suo ruolo nella fuga di notizie ai media di un video che mostrava soldati dell'Idf mentre torturavano un detenuto di Gaza presso il centro di detenzione di Sde Teiman l'anno scorso.