Mo: famiglie ostaggi, 'Trump chieda a Israele negoziati per ritorno prigionieri'

Tel Aviv, 23 set. (Adnkronos) – L'Hostages and Missing Families Forum ha invitato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a chiedere a Israele di negoziare la fine della guerra a Gaza in cambio del ritorno dei propri cari prigionieri, dopo il suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le famiglie applaudono Trump per la sua "determinazione" nel riportare Israele e Hamas ai colloqui, si legge in una dichiarazione delle Famiglie degli ostaggi.

"Il tempo stringe. È giunto il momento di agire, di raggiungere un accordo globale sul ritorno di tutti i 48 ostaggi e sulla fine della guerra a Gaza. Invitiamo Trump a chiedere il ritorno di Israele ai negoziati sulla base dei principi noti della restituzione di tutti gli ostaggi e della fine della guerra".