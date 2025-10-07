Home > Flash news > Mo: Fassino, 'non dimenticare lutti e sofferenze 7 ottobre'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Non dimenticare i lutti, le sofferenze, il dolore provocati dall'odio. Oggi più che che mai agire per la pace, la convivenza, i diritti di ogni popolo". Lo ha scritto su X il deputato del Partito democratico Piero Fassino.