Mo: Fratoianni, 'sanzioni economiche a Israele e stop forniture militari'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – "‘Atti genocidari’ su donne e bambini: così la commissione d'inchiesta indipendente dell’Onu definisce le azioni dell'Esercito israeliano a Gaza. Crimini feroci ed efferati, volti a provocare la 'distruzione fisica del popolo palestinese'. Violenze sessuali e riproduttive su donne e uomini come strumenti di guerra, come pratica diffusa dell'Esercito israeliano per punire la popolazione civile. Un quadro straziante". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Un quadro straziante, a cui si aggiunge -prosegue- l'arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, che fin da subito ha dato man forte a Netanyahu e al suo Governo. Non si può restare in silenzio di fronte a tutto ciò. Da tempo denunciamo senza ambiguità il genocidio del popolo palestinese, chiedendo che Italia, Ue e tutta la comunità internazionale intervengano per fermare Netanyahu e imporre il rispetto del diritto internazionale. Oggi purtroppo, dopo mesi e mesi, siamo restiamo ancora soli a farlo. Ma non ci arrendiamo. Per questo ancora una volta chiediamo a gran voce uno scatto di dignità, di umanità. Servono -conclude Fratoianni- sanzioni economiche verso Israele, l'interruzione di ogni fornitura militare e la sospensione dell'accordo di Associazione tra Ue ed Israele per crimini di guerra e violazione dei diritti umani. E di riconoscere al piu presto lo stato di Palestina, senza se e senza ma".