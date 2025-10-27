Home > Flash news > Mo: Gaza, 'Idf uccidono due civili a Khan Yunis'

Tel Aviv, 27 ott. (Adnkronos) – Le Idf hanno colpito un gruppo di civili palestinesi che erano tornati alle loro case nei pressi di Khan Yunis a Gaza, uccidendo due palestinesi e ferendone altri tre. Lo ha riferito la Difesa civile di Gaza.