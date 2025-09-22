Mo: Gaza (Iv), 'a stazione Milano sassaiola, clima da guerriglia'

Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Mi trovo alla stazione centrale di Milano, in un clima da guerriglia, sono appena rientrata assistendo con i miei occhi a una sassaiola dei manifestanti. Questi sono teppisti a cui poco interessa della tragedia che si sta consumando a Gaza: sono interessati solo a t...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Mi trovo alla stazione centrale di Milano, in un clima da guerriglia, sono appena rientrata assistendo con i miei occhi a una sassaiola dei manifestanti. Questi sono teppisti a cui poco interessa della tragedia che si sta consumando a Gaza: sono interessati solo a trovare occasioni di scontro. Massima vicinanza alle forze dell'ordine, costrette a contenere questi indegni gruppi di facinorosi, e alle tante persone spaventate dalla violenza.

Siamo tutti bloccati qui, lavoratori e viaggiatori". Lo dice la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, vicepresidente del Gruppo alla Camera, presente in stazione Centrale a Milano durante gli scontri.