Mo: Gori, 'dal Pd posizione equilibrata'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "A me pare che il Pd abbia tenuto una posizione equilibrata. Non è mai stato omesso il giudizio su quanto accaduto il 7 ottobre ma c'è la sensazione che in ognuno di noi suscita la strage dei civili palestinesi. Questa cosa la dice Biden, non la di...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "A me pare che il Pd abbia tenuto una posizione equilibrata. Non è mai stato omesso il giudizio su quanto accaduto il 7 ottobre ma c'è la sensazione che in ognuno di noi suscita la strage dei civili palestinesi. Questa cosa la dice Biden, non la dice Elly Schlein. C'è una misura, una proporzionalità nella giusta risposta di Israele, nel suo diritto a difendersi. Oggi contro il governo di destra di Netanyahu ci sono gli israeliani in piazza". Così Giorgio Gori del Pd, sindaco di Bergamo, a In Mezz'ora su Rai3.