Mo: Grimaldi (Avs), 'governo ascolti piazze invece di attaccare opposizioni'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Grazie a chi ha manifestato per dire che ci sentiamo tutti responsabili ma non ci sentiamo complici. Sono scesi in tanti in piazza, pacificamente. Ma noi parlate solo dei tumulti. Ci chiedete di indignarci? Noi siamo indignati da due anni per quello che vediamo a Gaza. Siamo davanti a un piano di occupazione totale che ha un solo nome: pulizia etnica.

Noi sappiamo da che parte stare, siamo dalla parte del diritto internazionale. Abbiamo votato tutti insieme le sanzioni alla Russia e servono sanzioni a Israele". Lo dice Marco Grimaldi di Avs intervenendo in aula alla Camera.

"E sono imbarazzanti le parole di una presidente del Consiglio che fa cherry picking, sceglie la ciliegia giusta come le pastarelle della domenica. Noi siamo pacifisti veri, a differenza vostra. E' indegno un governo che invece di ascoltare le piazze, l'unica cosa che riesce a fare è attaccare le opposizioni. Lo fate perché siete in difficoltà perché siete minoranza".