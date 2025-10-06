Mo: Grimaldi (Avs), 'governo Meloni appalta ordine pubblico al Mossad?'

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Con preoccupazione apprendiamo che il Governo italiano, per voce del ministro Piantedosi, ha autorizzato la presenza operativa del Mossad a Udine il 14 ottobre, in occasione della partita Italia-Israele e della manifestazione pacifista che l’accompagnerà...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Con preoccupazione apprendiamo che il Governo italiano, per voce del ministro Piantedosi, ha autorizzato la presenza operativa del Mossad a Udine il 14 ottobre, in occasione della partita Italia-Israele e della manifestazione pacifista che l’accompagnerà. Una decisione che non solo è politicamente irresponsabile, ma istituzionalmente inconcepibile". Così Marco Grimaldi, vicecapogruppo dei deputati di Alleanza verdi sinistra.

"Ci chiediamo: con quale mandato? Con quali regole d’ingaggio – prosegue – per usare le parole di Tajani sulla Global Sumud Flotilla. Era già accaduto nelle settimane scorse a Parma, ora accadrà anche a Udine. Il Governo Meloni sembra aver appaltato la gestione dell’ordine pubblico a un servizio segreto estero, un apparato peraltro di un governo sotto accusa internazionale per crimini contro l’umanità".

"Autorizzare il Mossad a operare sul nostro territorio è una scelta che calpesta il diritto internazionale e la dignità della nostra democrazia. Tanto più dopo i rapimenti e le violenze commesse dall’esercito israeliano contro cittadini italiani ed europei, prelevati illegalmente da navi battenti bandiera italiana. Mentre i cittadini chiedono giustizia e chiedono di escludere Israele da tutte le competizioni sportive, il Governo offre ospitalità. Chiediamo venga immediatamente revocata ogni autorizzazione al Mossad. La sicurezza dei cittadini italiani non può essere affidata a chi è accusato di genocidio", conclude.