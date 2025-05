Mo: Grimaldi, 'livore per kefiah in aula, di fronte a sterminio non faccio finta di niente'

Mo: Grimaldi, 'livore per kefiah in aula, di fronte a sterminio non facc...

Roma, 15 mag. (Adnkronos) – "Oggi in aula per la discussione del “decreto Albania”, stasera un aereo diretto al Cairo, dove comincia la missione verso i varchi di Rafah, da cui si entra a Gaza. Dopo aver letto gli attacchi dei giornali di destra e dei bot filo-Netanyahu sguinzagliati nella caccia al pro Pal, arriva in ultimo anche il Foglio che, solo per aver indossato la kefiah in un gesto simbolico contro l’occupazione, la pulizia etnica e il genocidio perpetuato in Palestina chiede la mia espulsione dal Parlamento e mi dà dell’antisemita".

Lo scrive su Facebook Marco Grimaldi di Avs.

"Voglio però dire loro – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – che parto con più serenità e meno livore. Mi dispiace invece per loro, che si rendono complici consapevoli di uno sterminio, dimostrandosi dei piccoli uomini, e un giorno avranno qualcosa di cui vergognarsi. Io mi sento libero, libero di portare quella kefiah – conclude Grimaldi – e di andare verso la Palestina per chiedere giustizia e dire al mondo che nessuno può essere affamato, umiliato e spazzato via dalla terra. Che cosa potete fare? Appendete una bandiera palestinese fuori dai vostri balconi. Non possono identificarci tutti".