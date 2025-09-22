Mo: Hamas giustizia 3 cittadini di Gaza sospettati di collaborare con Israele

Gaza, 22 set. (Adnkronos) – I militanti di Hamas hanno giustiziato tre cittadini di Gaza per sospetta collaborazione con Israele. I tre sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco fuori dall'ospedale Shifa di Gaza City. Lo riporta Haaretz.
